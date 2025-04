Ecco il monumento al donatore Avis

Ieri pomeriggio a fianco della rotonda stradale Pascucci-Montanari-De Gasperi è stato aperto il cantiere del monumento al donatore voluto dall’Avis di Gambettola con il patrocinio del Comune di Gambettola e il contributo di Romagna Banca. Si tratta di un blocco di pietra pugliese delle dimensioni di 3,20 per 2,40 metri, uno spessore di 44 cm. Al centro è stato scavato un cuore che sarà illuminato e quindi il monumento sarà ben visibile a tutti: pedoni, ciclisti o automobilisti che si trovano a transitare per quella rotonda che porta al centro di Gambettola. Quel cuore di granito vuole rappresentare il cuore dei donatori Avis, quelli di ieri, di oggi e di domani. Uno dei promotori della iniziativa è Massimo Console che negli ultimi 5 anni è stato il segretario e il trascinatore della Sezione Avis di Gambettola: "Sono orgoglioso di questa opera che arriva a conclusione di un traguardo importante come quello delle mille donazioni che la nostra sezione ha raggiunto; è un forte ringraziamento a tutti coloro che si sono avvicinati alla nostra associazione capendone il grande gesto umanitario che si fa donando sangue che salva tante vite umane". E’ intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Pavolucci, l’Ingegnere Stefano Lelli, il geometra Michael Beaulardi, e un gruppo di volontari Avis. I lavori sono eseguiti dalla ditta Sace di Maurizio Albertini. Vincenzo D’Altri