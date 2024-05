Ecco le ’Bugie’ del trapper Fiore Akamono

A soli 19 anni è una delle penne più ricercate tra i nuovi volti della scena trap italiana, che ha saputo attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori grazie ad atmosfere musicali tenebrose e a uno stile ricercato. Si tratta di Fiore Akamono, il giovane artista di Cesena classe 2005, che oggi pubblica il suo primo Ep digitale ’Bugie’. Nonostante la giovane età, l’artista si sta facendo strada grazie a un’attitudine naturale e autentica per la trap, accompagnata dal timbro estremamente riconoscibile e dalla sua scrittura diretta, a tratti brutale, ricca di incastri, aspre figure retoriche e riferimenti alla subcultura sociale. ’Bugie’ conterrà sette tracce, tra singoli già pubblicati, come “Caino”, “5 bisturi” e “Corner” e quattro inediti: la title track “Bugie” (prod. 85Prod e 2nd Roof), “Tarallini” (prod. Scien e 85Prod), “Millennium falcon” feat. Luciennn e “Alluvione” in collaborazione con Daytona Kk.

In questo Ep d’esordio, Fiore Akamono presenta due sfaccettature della sua personalità: una street-hard e una seconda più conscious, che l’investitura del duo di producer multiplatino 2nd Roof contribuisce a intensificare nella title track “Bugie”, regalando al brano un’atmosfera più intima e matura, che si unisce a punchline iconiche in cui la Gen Z può rispecchiarsi.