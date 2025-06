EcoDays a Bagno con Giuliano Palma

Ci sarà grande eco per il borgo termale di Bagno di Romagna nel fine settimana da venerdì 13 a domenica 15 giugno, quando il paese d’Alto Savio, si trasformerà per tre giorni in capitale del turismo sostenibile e della tutela dell’ambiente. Sono, infatti, in programma a Bagno gli EcoDays per la natura e l’ambiente, un evento di portata nazionale, promosso da Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), in collaborazione con il Comune di Bagno e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Dopo il Piemonte (2021), l’Abruzzo (2022), la Calabria (2023), nel 2025 è l’Emilia Romagna ad ospitare l’evento, precisamente, come detto, col Comune di Bagno, forte della propria posizione e dell’identità di luogo ideale dove sostenere attività all’aria aperta, a piedi e in bici, porta di accesso del Parco Nazionale, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e uno dei Borghi più belli d’Italia. Impossibile dar conto di tutti gli eventi, spettacoli, occasioni di approfondimento, aperti al pubblico, in calendario nella tre giorni bagnese. Tra essi, venerdì 13 giugno, alle 21, a Palazzo del Capitano, presentazione del libro "L’ultimo lupo di Strabatenza"con Andrea Gennai direttore del Parco; sabato sera, in Piazza Ricasoli, concerto di Giuliano Palma cantante e musicista conosciuto per il suo stile energico e versatile. Ingresso gratuito. Domenica 15 giugno, dalle 11, in Piazza Ricasoli, esposizione delle Pro Loco e mostra mercato con prodotti tipici. Da non perdere, altresì, gli eventi collaterali, tra cui il Festival in cammino Ecomotiva con trekking ed escursioni, organizzato dall’associazione Dos Dias di Rifugio di Trappisa di Bagno.

gi. mo.