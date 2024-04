Edifici comunali, in calo i consumi di metano: risparmiati 530mila euro

La strategia d’intervento, presidio e monitoraggio dei consumi di gas metano attuata dall’amministrazione comunale di Cesena e da Energie per la Città, società in house dell’Ente, dal 2011 al 2023 ha garantito una riduzione dei consumi pari a 5.862.000 mc di gas equivalente a un risparmio economico di quattro miloni 897mila euro, oltre che a un consumo complessivo di quattromila famiglie.

È il dato che emerge dalla relazione del bilancio energetico redatta da Energie per la Città.

Nella stagione termica 2023-2024,con le limitazioni di temperatura per gli edifici pubblici e privati a 19° gradia tredici re al giorno e a seguito di 20 interventi di riqualificazione energetica in altrettanti edifici scolastici, ma anche per effetto delle condizioni climatiche favorevoli, il consumo di gas metano negli edifici pubblici del Comune si è ulteriormente ridotto rispetto all’anno 2021, con un risparmio economico pari a 532.620 euro all’anno.

Gli edifici pubblici dotati di diagnosi energetica sono 53, di cui 38 edifici scolastici, 12 altri edifici pubblici quali la Biblioteca Malatestiana e alcune sedi di quartiere e 3 palestre. Un monitoraggio condotto su 40 edifici scolastici ha evidenziato che ciascuno di essi è stato coinvolto da almeno tre interventi di efficienza energetica. n riferimento al teatro cittadino Bonci, l’intervento ha riguardato la riqualificazione energetica dell’impianto termico con la sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie a condensazione e l’installazione di pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.