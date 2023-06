Egisto Dall’Ara, un libro e una vita per il turismo

Il Palazzo del Turismo di Gatteo Mare pieno di gente per la presentazione del libro "La mia vita nel turismo. 60 anni dedicati alla Riviera Adriatica con amore". Lo ha scritto uno dei personaggi più conosciuti e stimati, Egisto Dall’Ara 77 anni, presidente del settore turistico del comprensorio cesenate e provinciale della Confcommercio, dopo avere chiuso i battenti e godersi la pensione. Il libro edito dalla Tipografia Riviera, costa 15 euro e il ricavato della vendita verrà devoluto all’Istituto Don Ghinelli di Gatteo. Erano presenti oltre all’autore, il sindaco di Gatteo Roberto Pari e l’assessore alla cultura Stefania Bolognesi, Augusto Patrignani presidente Confcommercio e Alessandro Giorgetti presidente Federalberghi Emilia Romagna. Ha iniziato Augusto Patrignani: "Egisto Dall’Ara ha sempre dedicato il suo tempo al bene comune, pubblicizzando la Riviera Adriatica e Gatteo Mare in tutta Europa. Di queste persone c’è un grande bisogno". Ha aggiunto il sindaco Roberto Pari: "Questo libro è una bellissima testimonianza e mi auguro che continui con questa carica a promuovere il territorio con le sue tante novità e con lo spirito di pubblicizzare Gatteo Mare in Europa". Ha continuato Alessandro Giorgetti: "L’ho conosciuto quando lui faceva il professore di cucina ed è stato ed è un grande chef. Lui è sempre stato disponibile, un uomo più avanti rispetto agli altri". Ha continuato l’assessore Stefania Bolognesi: "Questo libro è un tassello della memoria di comunità. Egisto è stato uno dei testimoni dell’exploit del turismo dagli anni ‘70 in poi. Spero che abbia anche filmati del tempo, così potremo raccogliere tutto". Ma il più felice di tutti è stato lui, Egisto Dall’Ara: "Quando all’estero ci presentavamo come spiaggia dell’Emilia Romagna, ci accoglievano a braccia aperte. Il turismo è ancora l’unica attività che ci dà tante soddisfazioni e spero ci siano tanti anni ancora di divertimento".

Ermanno Pasolini