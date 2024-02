Elezioni, è ufficiale: Denis Togni si candida

È Denis Togni il candidato della lista civica Uniti per Gambettola. Il suo nome non era stato ancora ufficializzato ma in paese da tempo lo si dava per certo, Togni infatti a Gambettola è l’esponente più rappresentativo della Lega e vanta più di 20 anni di impegno politico, più volte è stato eletto in consiglio comunale sui banchi della opposizione. Il comitato degli aderenti alla nuova lista civica di area centrodestra si è subito accordato all’unanimità su Denis Togni e sulla parola d’ordine della lista: "serietà".

In squadra con lui entrano anche Filippo Rinaldini, consulente finanziario, e Alex Neri, attuale consigliere comunale. Il candidato sindaco Togni, ha 47 anni, sposato con Tania e ha un figlio, Tommaso, di 13 anni. Togni è molto conosciuto in paese anche perché impegnato in attività sociali e ricreative, attuale presidente della associazione Amici della Scuola.

Nelle elezioni comunali del 2019 Togni fece il record delle preferenze degli elettori; nella vita di tutti i giorni Togni è uno dei soci della officina meccanica Autosette con la funzione di senior manager ed accoglienza clienti.

"Serietà e competenza sono i punti di forza della nostra squadra – spiega il neo candidato alla carica di sindaco – sono mesi che con l’amico Emiliano Paesani lavoriamo a questo progetto ambizioso reclutando eccellenze del territorio".

"Questi sono i primi due punti del nostro programma – prosegue quindi Togni –. Innanzitutto, il sostegno alle comunità energetiche per il quale è già stato fissato un incontro pubblico divulgativo per metà marzo. Non meno importante poi è l’attenzione al decoro della città, attraverso un piano di costante manutenzione del verde pubblico e delle infrastrutture stradali e della sicurezza".

"Pensiamo che ogni città bene amministrata debba avere questi come principali obiettivi del suo governo" conclude quindi il neo-candidato.

Dalla Lista Uniti per Gambettola fanno sapere che sarà possibile già da subito interagire e segnalare eventuali criticità o suggerimenti. Proprio a questo scopo è stato attivato un canale diretto via WhastApp, così da permettere ai cittadini di sollevare proposte, segnalare problematiche ingenti o anche proporre soluzioni. Chi fosse interessato, può quindi contattatare la lista attraverso il canale diretto Whatsapp "Dillo a Denis" all’utenza 3791410751.