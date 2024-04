Elezioni, tre liste in campo. Bergamaschi si candida

Come per le elezioni comunali del 2019, sono tre le liste elettorali che si confronteranno per le consultazioni amministrative dell’8 e 9 giugno per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Bagno di Romagna.

Oltre alla lista civica "Visione Comune" che presenta candidato sindaco Enrico Spighi, e la lista "Insieme per Bagno di Romagna" che i promotori definiscono civica ma ispirata ai valori del centrosinistra con candidato sindaco Enzo Montalti, ieri è stata ufficializzata un’altra lista elettorale: "Andare Oltre, Olinto Bergamaschi sindaco".

Bergamaschi, originario di Verghereto, si è laureato in Ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, città dove ha vissuto fino al 2002 e ha acquisito una vasta e profonda esperienza professionale in aziende multinazionali, nelle quali ha raggiunto posizioni di responsabilità.

L’ingegner BergamaschI si definisce "uomo del fare": "Durante la mia vita professionale ho anche viaggiato molto e conosciuto realtà e culture diverse, soggiornando a più riprese in Germania".

"Sono poi rientrato nel nostro Comune – prosegue – perché è il luogo delle mie radici, e ho voluto mettermi al servizio della comunità attraverso l’associazione di volontariato il Faro di Corzano. Sollecitato da amici e persone che mi stimano, ho deciso di mettermi in gioco ancora più intensamente per il bene comune, mettendo le mie competenze, la mia esperienza e il mio forte attaccamento al territorio, al servizio di tutti i nostri cittadini".

"Voglio dare il mio contributo per migliorare e far crescere davvero il nostro territorio – sottolinea –. Lo voglio fare in primis ascoltando le esigenze di tutti: persone comuni, giovani, artigiani, commercianti, imprenditori, agricoltori. Per questo con gli amici che mi affiancano, ho già attivato due sedi, una a San Piero e una a Bagno. Abbiamo iniziato i primi incontri nel territorio ed è già pronto un ricco programma di ascolto nelle frazioni".

"È tempo di andare oltre pregiudizi, ideologie e divisioni – conclude il neocandidato –. Trasformiamo il nostro Comune in un posto ancora più bello da vivere, più ricco di servizi e più ospitale".

Gilberto Mosconi