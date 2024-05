Elly Schlein a Roncofreddo rilancia Sara Bartolini

Da Cervia a Forlì, passando per Roncofreddo. Sono state le tre tappe di Elly Schlein che sabato sera aveva espresso il desiderio di andare a Roncofreddo a incontrare la sindaca Sara Bartolini che si è ricandidata per il centro sinistra nelle elezioni comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno. E’ stata accolta da decine di persone e in primis dalla stessa sindaca Sara Bartolini, dalla vicesindaca Daniela Dellachiesa, da Massimo Bulbi consigliere regionale e dal segretario regionale del Pd Tosiani. Sara Bartolini nel suo discorso di benvenuto ha detto: "Cara Elly abbiamo passato cinque anni difficili fra pandemia, alluvione e frane. Grazie per essere qui. La tua presenza dimostra il tuo attaccamento al territorio. Affrontiamo la campagna elettorale con la competenza di cinque anni passati a governare e ti ringraziamo per il sostegno che ci stai dando e per la bella sorpresa che ci hai fatto oggi". Poi Elly Schlein ha continuato: "La pandemia ha creato disunione e ha allontanato le persone. Sono tanti i problemi che ci sono, ma insieme riusciremo a risolverli. Conosco questa terra, questo Comune e i suoi problemi e per questo sono qui oggi. Quello che mi preme dirvi è che noi saremo sempre al vostro fianco". E in chiusura il consigliere Massimo Bulbi ha ringraziato Elly Schlein per la presenza.

e.p.