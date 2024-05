Elsinore, sarà un’estate con sette attori al castello

Essere o non essere ad Elsinore? Il dilemma amletico ci porta non in Danimarca, ma nella corte della fortezza malatestiana di Gatteo dove è pronta a partire la settima rassegna di spettacoli "Elsinore. Attori al castello", curata dalla cooperativa Sillaba e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune: sette appuntamenti, dal 13 giugno al 25 luglio alle 21.30, con differenti linguaggi narrativi, fra teatro d’autore, divulgazione scientifica e di costume, teatro comico. Sarà Vito ad inaugurare il cartellone con il proprio nuovo one man show "L’altezza delle lasagne. Monologo di sopravvivenza gastronomica" di Francesco Freyrie e Andrea Zalone con adattamento drammaturgico di Daniele Sala. Il comico bolognese racconta il controverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Mercoledì 19 giugno sarà di scena, Maria Amelia Monti in "La lavatrice del cuore. Lettere di genitori e figli adottivi". L’esperienza dell’adozione che Monti ha vissuto insieme al marito Edoardo si confronta con le testimonianze di altre coppie, tra delicatezza e ironia.

Molto amati e attesi anche tre protagonisti che hanno un legame particolare col Cesenate, dove sono nati: Camillo Grassi (giovedì 27 giugno, alla vigilia del passaggio della prima tappa del Tour de France dalla Romagna porta in scena "Il Condor" di Gianni Clementi, un testo sul ciclismo, vissuto dal gregario, con la regia di Massimo Venturiello). Denis Campitelli (giovedì 4 luglio con "Fat jazz" un testo tratto dalle poesie e dai racconti di Giovanni Nadiani, interpretate come un assolo jazz in lingua italiana e in dialetto), Roberto Mercadini nel gran finale (giovedì 25 luglio col suo cavallo di battaglia "Moby Dick. Narrazione da Melville". Il calendario si completa con Massimo Polidoro, giovedì 11 luglio nella lectio-spettacolo sulle domande esistenziali "Un senso di meraviglia" tratta dal libro "Piero Angela | La meraviglia del tutto. Conversazioni con Massimo Polidoro". giovedì 18 luglio, Teresa Cinque in "Trigger contro trigger" con la regia Simona Nasi. "Anche quest’anno – sottolinea l’assessora Stefania Bolognesi - abbiamo un cartellone importante e vario con argomenti inerenti l’attualità. Cifra distintiva è la presenza femminile e l’attenzione a temi di genere che spaziano dalla disparità, alla violenza passando per la maternità".

Raffaella Candoli