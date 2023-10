Ematologia, trapianto e nuove terapie

Trapianto e nuove terapie in ematologia è il tema dell’incontro pubblico promosso da Ematologia e Trapianti Cse dell’Irst di Meldola in collaborazione con Ail Forlì-Cesena in programma oggi alle 18.30 al Voxel (ex Blues Alley) di Cesena. L’incontro di divulgazione scientifica sarà tenuto dalle dottoresse Michela Ceccolini e Sonia Ronconi, seguito dalla parte musicale con Andrea Guerrini Quartet.