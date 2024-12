Enrico Sirotti Gaudenzi in udienza dal Papa

Si è tenuto a Roma, presso la Camera dei deputati, il primo Human Economic Forum. L’evento ha preso in esame tecnologia e progresso: due aspetti che devono essere gestiti con cura affinché vengano utilizzati al servizio della persona, nel rispetto dell’inclusione sociale e con aspetti che interessano la globalizzazione finanziaria, tecnologica e ambientale. Tra i presenti anche l’avvocato Enrico Sirotti Gaudenzi che, in occasione dell’evento, ha partecipato all’udienza privata col Papa. Bergoglio ha sottolineato come la ricerca di uno sviluppo umano sostenibile e integrale è decisiva per la salvaguardia e la promozione del bene comune universale. Per questo è necessario porre la persona umana al centro del nostro interesse e delle nostre attività.