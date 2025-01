Era cugino di Oddo. È morto Luciano Biasini, repubblicani in lutto

È morto a 91 anni Bologna, dove viveva da molti anni, il professore cesenate di nascita Luciano Biasini, che ha percorso una carriera di spicco all’Università di Ferrara, dove è stato preside della Facoltà di Matematica e professore emerito. Lascia la figlia Lorenza, il marito di lei Paolo, i nipoti Jacopo e Valentina e la sorella Floriana. Pur assorbito dall’attività accademica, ha mantenuto nel tempo la passione per la politica ed è stato esponente del partito repubblicano di Cesena con il quale ha sempre mantenuto non solo la vicinanza, ma la militanza effettiva con la partecipazione al consiglio direttivo della consociazione, nonostante la distanza geografica. Era cugino del personaggio di maggior rilevanza del Pri territoriale, Oddo Biasini, che fu ministro all’Istruzione.

Il segretario di consociazione del Pri Cesena Romano Fabbri, esprime il cordoglio del partito. "Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Luciano Biasini - afferma – un protagonista della storia politica del Pri di Cesena. Con la scomparsa del professor Biasini il Pri e l’associazionismo democratico perdono un figlio nobile. Mancheranno, tra le altre, la sua capacità di analisi dei processi sociali, la sua operatività, la sua tenacia nel condurre battaglie importanti per l’affermazione del pensiero laico democratico. Mancheranno, altresì, la sua intelligenza, la sua lungimiranza, le sue doti di comunicazione e la sua naturale empatia". "Per la comunità repubblicana cesenate – prosegue il segretario di consociazione Fabbri -. Porteremo per sempre con noi il suo ricordo e l’insegnamento che ci ha lasciato: anteporre sempre l’interesse del bene comune".

Le esequie funebri si svolgeranno lunedì mattina. L’ultimo saluto avverrà alle 9 del 13 gennaio alla Certosa di Bologna, dopodiché avverrà la partenza per la frazione di San Giorgio di Cesena per una cerimonia che si svolgerà davanti al circolo Endas. Il Pri cittadino saluterà Biasini con le bandiere davanti al circolo di San Giorgio, dove interverranno per un breve il segretario regionale Eugenio Fusignani e dell’assessore al comune di Cesena Luca Ferrini. Sarà presente la banda. Alla fine della cerimonia la salma sarà trasportata al cimitero di San Giorgio.

Andrea Alessandrini