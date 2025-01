"Estrazione di pietra dalle cave, serve una maggiore cubatura"

La Confartigianato lancia l’sos, anzi il sasso. "Serve più cubatura nelle cave per l’estrazione della pietra nel territorio dell’alta Valle del Savio" sottolinea l’associazione di categoria, che ricorda, altresì, che il 19 dicembre scorso sia giunto a scadenza il Piano provinciale delle attività estrattive. E a questo proposito, Confartigianato si è rivolta alla Provincia e ai sindaci di Verghereto, Bagno di Romagna e Sarsina, chiedendo che venga urgentemente avviata la procedura di approvazione del nuovo Piano, tenendo presente che una delle principali problematiche è la perimetrazione di ambiti estrattivi di grande superficie, ma con assegnata ridotta cubatura utile estraibile. In altri termini-precisa Confartigianato- la disponibilità assegnata ai Comuni non è sufficiente a coprire la reale potenzialità di pietra da taglio presente".

"Nel territorio comunale di Bagno -spiega poi la responsabile dell’ufficio territoriale Confartigianato di San Piero, Cristina Ghera-, sono previsti quattro ambiti estrattivi di pietra da taglio per una cubatura di 60mila metri cubi, in quello di Sarsina 25 per una cubatura di 280mila e in quello di Verghereto due ambiti estrattivi per una cubatura di 280.000 metri cubi. Le cubature minime e massime assegnate ai vari ambiti nella pianificazione comunale sono per Bagno minimo 5.000 metri cubi e massimo 30mila, Sarsina minimo 2.000 massimo 23mila, Verghereto minimo 4.300, massimo 23mila metri cubi".

"Per le norme vigenti e per le cubature assegnate- rimarca Ghera- in alcuni casi gli interventi non sono tecnicamente progettabili per completare la potenzialità reale dell’ambito estrattivo, o peggio ancora dell’unità minima di intervento. Una problematica che è ancor più avvertita negli ambiti assegnati dove è presente l’orizzonte pietra alberese. Se gli ambiti assegnati ai vari comuni resteranno invariati come numero, è necessario aumentare la cubatura utile".