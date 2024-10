Ex alunni della ‘Pascoli’ insieme dopo 60 anni

E’ stato emozionante rivedersi dopo 60 anni passati dal termine delle scuole medie. Tanto cambiati, qualcuno si riconosce a fatica perché il tempo ha prodotto i suoi effetti. Ma la serata a ‘Quel Castello’ di Diegaro è filata liscia e simpatica come voleva chi l’ha organizzata, il professor Maurizio Gasperini. Ognuno ha potuto, durante la cena, parlare di sé, di figli e nipoti e delle vicende che la vita gli ha prospettato in questi 6 decenni da quei momenti felici alla media Pascoli, adiacente la chiesa di San Domenico. Si è andati dal preponderante impiego pubblico come insegnanti fino alle esperienze di Cristina Ravaglia che ha girato il mondo come ambasciatrice. Tutti uniti nei ricordi degli insegnanti di allora (Masulli di educazione fisica, Boschetti che insegnava italiano con merito riconosciuto da tutti) e degli scontri nei tornei di volley. E’ andata così bene che l’obiettivo è già inquadrato, appuntamento a fine maggio nell’azienda di Grilli. Hanno partecipato 14 ex ragazzi. Sedute Marta Lughi, Cristina Ravaglia, Maurizia Canali, Patrizia Sternini, Ida Montanari. In piedi William Zavalloni, Cristina Piraccini, Gabriele Zignani, Cesare Paolini, Daniele Zandoli, Maurizio Gasperini, Salvatore Testa, Antonio Zavalloni e Daniele Grilli.