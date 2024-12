Fa ridere e commuovere lo spettacolo con gli attori della Cils

Mercoledì 4 dicembre è andato in scena al teatro Bonci lo spettacolo ‘Tapuio, tutta un’altra prospettiva’. Si tratta di un progetto nato all’interno della cooperativa Cils dal socio lavoratore Mauro Montanari che ha saputo scrivere un testo deciso e delicato al tempo stesso, che ha alternato risate e lacrime, atmosfere evocative degli Anni 70 e tempi moderni. Lo spettacolo ha visto come protagonisti gli attori della cooperativa che si sono dimostrati abili interpreti e ballerini, sotto la guida sicura di Montanari, regista/interprete debuttante e l’accompagnamento al pianoforte di Christian Bartolini. Il percorso è stato costruito in occasione del cinquantesimo anniversario della Cooperativa Cils, impegnata dal 1974 a creare opportunità di inclusione e partecipazione per le persone con disabilità attraverso il lavoro e un ruolo sociale attivo. La lunga standing ovation finale, accompagnata da un tutto esaurito raggiunto largamente in anticipo rispetto alla data di debutto, è stata il concreto riconoscimento da parte della comunità cesenate a un evento che è andato oltre ad ogni aspettativa. Lo spettacolo sarà trasmesso su Teleromagna oggi alle 15.