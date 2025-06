Falzaresi e Scialfa aprono due nuovi hotel

Le due catene alberghiere più importanti nel settore delle famiglie con bambini, da questa estate gestiranno assieme due importanti hotel della riviera. La catena Color Holiday dell’imprenditore Gianluca Scialfa inserisce fra le novità di questa estate il Bay Village di Milano Marittima che ha rilevato in società con Club Family Hotel. Quest’ultima catena presieduta da Andrea Falzaresi, fra le novità ha aperto il Club Family Hotel Rimini Village, a sua volta in società con Color Holiday. L’amicizia e la stima reciproca di due imprenditori che da giovani sono partiti da Cesenatico per conquistare un ruolo di primo piano a livello nazionale ed europeo, ha consentito di portare a termine due progetti ambiziosi.

Il Bay Village di Milano Marittima è stato ricavato da una ex casa vacanze della Banca Popolare di Bergamo e ha 115 camere con tutti i servizi ed un parco di un ettaro; l’immobile è stato acquistato e riqualificato da Andrea Barbieri, Gianluca Scialfa e Andrea Falzaresi; viene gestito da Color Holiday. Il Club Family Hotel Rimini Village sorge invece dalla riqualificazione dell’ex Hotel Punta Nord, che lo scorso anno è stato comprato all’asta da Andrea Falzaresi, e Gialuca Scialfa; la struttura ha 144 stanze a 50 metri dal mare e propone il meglio in questo settore; viene gestito dal Club Family Hotel.

Gianluca Scialfa crede nel progetto: "Siamo impegnati costantemente per migliorare e dare sempre di più ai nostri ospiti; in controtendenza, io e Andrea Falzaresi facciamo le cose assieme, riqualifichiamo e diamo nuovo smalto alla riviera, garantendo servizi sempre all’avanguardia". Andrea Falzaresi sottolinea il gioco di squadra: "Con Gianluca c’è uno splendido rapporto di amicizia e di stima reciproca; per molti aspetti siamo cresciuti assieme e professionalmente ci siamo sempre confrontati, pur dando una impostazione diversa alle nostre catene. Le due strutture su cui lavoriamo assieme saranno un successo".

Club Family Hotel è formata da quindici villaggi e strutture ricettive, tutte di dimensioni medio grandi, dotate di molti servizi e offerte, dove si registra una media di 350mila presenze a stagione. Gli alberghi firmati CFH sono situati a Cesenatico, Cervia, Milano Marittima, Rimini e Riccione, per complessive 1.300 camere. Color Holiday è formata da dieci alberghi e villaggi, dotati di molti servizi innovativi, in cui si registra una media di presenze molto alta, quest’anno prevista attorno alle 250mila. Queste strutture ricettive dove si vivono delle vacanze a colori, hanno complessivamente 850 camere e sono situate a Cesenatico, Milano Marittima, Lido di Savio, Lido di Classe, Bellaria Igea Marina e Riccione.

Giacomo Mascellani