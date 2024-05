FdI scopre le carte, la lista a sostegno di Sarti

Presentata a Savignano sul Rubicone la lista di Fratelli d’Italia che appoggia il candidato di centrodestra Lorenzo Sarti con lo slogan "Ecco come fare rinascere la città dopo il fallimento della sinistra". Dicono i candidati al consiglio comunale e la coordinatrice per Savignano sul Rubicone, Kitty Montemaffi: "La sinistra non ha saputo amministrare il Comune e dopo tanti anni ci lascia un territorio trascurato per mancata lungimiranza e programmazione. A proposito di programma, a fronte di questa eredità delle amministrazioni di sinistra, non è stato facile redigerlo, perché c’è molto da recuperare, da migliorare e da fare. Servono scelte e priorità. La sicurezza è centrale per determinare la qualità della vita e stimolare lo sviluppo e il benessere della collettività. La sicurezza si lega immediatamente al decoro della città. Una città pulita e ordinata invita i cittadini a mantenerla tale e a viverla con più entusiasmo. La valorizzazione del trinomio cultura-commercio-turismo, abbinata ad un welfare giusto ed efficace, potrà riportare la nostra città ai fasti di un tempo". Secondo Fratelli d’Italia Savignano deve diventare una città più verde ed ecologica con il potenziamento della mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana, la promozione di sport e iniziative sociali: "Ripenseremo l’uso degli spazi collettivi pubblici, avendo riguardo delle necessità dei bambini, che hanno il diritto di ‘vivere’ la loro città, e degli anziani. L’obiettivo è di mettere al centro dell’azione il cittadino, che va ascoltato e non prevaricato. Il cuore culturale di Savignano deve poi tornare a battere, non con eventi sporadici, ma con un percorso che possa favorire la crescita culturale dell’intera comunità. Crediamo serva riqualificare l’area del Seven, rigenerarla, così come attuare una manutenzione dello stadio Capanni. Ogni quartiere deve avere degli spazi per lo sport. Poi la sanità. Il Comune di Savignano deve essere capofila nel portare la voce del territorio sia all’interno del Comitato di Distretto sociosanitario del Rubicone che della Conferenza territoriale Socio-Sanitaria della Romagna. La nostra comunità negli ultimi trent’anni è stata sufficientemente bistrattata dal punto di vista sanitario, ora serve riportare efficienza e servizi sul territorio". I candidati in lista con FdI sono: Caterina Acri, Nicola Amaduzzi, Valter Baldini, Benito Buda, Cosimo Carbone, Silvana Cucchiaro, Vincenzo Di Canosa, Glenda Fabbri, Michelangelo Galassi, Pierluigi Montanari, Kitty Montemaggi, Catena Musumeci, Serena Pasolini, Andrea Pizzinelli, Enrico Pozzi e Franco Samorè.

Ermanno Pasolini