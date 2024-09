Fermana, altro ko in casa. L’Isernia la spunta in dieci

FERMANA

FERMANA (4-3-3): Di Stasio 6; Marucci 6 (20’ st Bartoli), Tafa 6, Karkalis 6, Casucci 5.5; Mavrommatis 6 (45’ st Granatelli sv), Romizi 6 (35’ st Pinzi sv), Valsecchi 6 (19’ st Fontana); Ferretti 6.5, Bianchimano 6.5, Leonardi 5 (1’ st Lomangino 5.5) All. Bolzan

ISERNIA (4-2-3-1): Draghi 4; Franzese 5,5, Gimenez 6,5, Perrone 6, Pettorossi 5.5; Baba 6,5, Miola 6 (24’ st Pellegrini 6); Manjate 5 (32’ De Filippo sv, 28’ st Cocchiarella sv), Cascio 6.5, Ercolano; Varela 6 (35’ st Bainotto sv) All. Farrocco

Arbitro: Maione di Ercolano

Reti: 42’ Ercolano, 47’ st Cascio

Note: spettatori 1115 (784 abbonati). Ammoniti Gimenez, Romizi, Marucci, Franzese. Espulso Draghi al 27’ st per doppia ammonizione. Recupero 2’ + 6’

Secondo ko interno per la Fermana che cede 2-0 all’Isernia in una gara in cui i canarini ci hanno provato ma senza lucidità davanti, nonostante una ventina di minuti in superiorità numerica. Gara condizionata ancora una volta dal fondo del Recchioni che non permette di giocare la palla a terra. Fermana con il solito 4-3-3 in cui Leonardi prende il posto di Sardo, unica modifica. Farrocco ritorna al 4-2-3-1 con Cascio a galleggiare dietro Varela, per poi cambiare in corso d’opera inserendo de Filippo per l’impalpabile Manjate, passando al 4-4-2. Prova a palleggiare di più l’Isernia, partendo dai centrali difensivi ma gli sbocchi in avanti non ci sono, Fermana che riparte spesso in verticale ma di pericoli veri dalle parte di Draghi ce ne sono pochi, tra questi la punizione di Bianchimano che chiama l’estremo ospite all’intervento con i pugni. Gara che sembra bloccata, serve una giocata singola che arriva in chiusura di tempo. Anticipo vincente da destra di Ercolano sul diretto avversario, si porta avanti la palla e con un prezioso esterno destro arriva la giocata vincente all’incrocio dei pali che gela il Recchioni e che chiude la prima frazione.

In avvio di ripresa subito Lomangino per Leonardi, ma gara più vivace. Prima Cascio si sistema al limite la palla sul sinistro ma a giro sfiora l’incrocio, fronte opposto e Bianchimano lanciato costringe in due tempi Draghi che poi si attarda sul rinvio con la palla in mano e arriva la punizione di seconda per la Fermana in area ospite con relativo giallo per l’estremo difensore ospite ma la Fermana non sfrutta la punizione seguente. Buona occasione per Mavrommatis intorno al 15’ con il destro stoppato con il corpo da Draghi. Tre minuti dopo sponda di Bianchimano per Ferretti che spara alto sopra la traversa. Poi al 26’ st Draghi perde tempo: secondo giallo e dunque il rosso. Fermana che poco prima della superiorità numerica aveva reclamato per un calcio di rigore, ma per il signor Maione solo punizione contro. Il raddoppio dell’Isernia lo firma Cascio con una punizione dai venticinque metri che termina la sua corsa all’incrocio dei pali.