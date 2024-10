Fermati con due coltelli e un tirapugni, denunciati

Nell’area del Rubicone, i carabinieri hanno sottoposto a controllo circa 200 persone, 175 veicoli e una decina di esercizi commerciali a Cesenatico, San Mauro Pascoli, Gatteo, Savignano sul Rubicone e Gambettola. Sono state messe in campo, in diverse fasce orarie, numerose pattuglie, anche in abiti civili. I controlli, svolti sia sulle principali arterie stradali che nei parchi e nelle aree maggiormente frequentate da giovani o ritenute di maggior interesse operativo per la presenza di soggetti da monitorare, hanno portato ai seguenti risultati: cinque persone (3 uomini e 2 donne) denunciate per ‘guida in stato di ebbrezza’, quattro con valori etilici variabili tra 0,85 g/l e 1,65 g/l mentre l’ultimo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento. Tre sono state le patenti ritirate per la successiva sospensione e in un caso (una donna) si è proceduto anche al deferimento per ‘guida senza patente’. Tra le denunce: una persona (pregiudicata) è stata denunciata per ’inottemperanza alla provvedimento di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cesenatico’; due giovani sono stati denunciati per ‘porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere’ poiché controllati, in orario serale, e trovati in possesso di coltelli a serramanico di medie dimensioni nonché di un tirapugni metallico; un giovane segnalato quale ’assuntore di sostanze stupefacenti’ poiché trovato in possesso di una dose di hashish.