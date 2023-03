Festa della Donna tra mostre, convegni e podcast

Al mare è già iniziato il conto alla rovescia per la ricorrenza dell’8 marzo in cui si festeggiano tutte le donne. In particolare il Comune celebrerà la Festa della Donna con una nuova iniziativa che si terrà mercoledì sera nella sala convegni del Museo della Marineria, dove alle 20.30 la dottoressa Roberta Orlandi e l’avvocato Daniela Casali illustreranno il progetto ’Filo Rosso’, che coinvolge il mondo della scuola e quello dell’imprenditoria, come nelle precedenti edizioni. A seguire, sempre mercoledì alle 21, è in programma l’inaugurazione dell’esposizione artistica degli studenti coinvolti nel progetto a cura di Simone Brandi.

La serata è organizzata dal Comune con il Centro Donna, della la cooperativa ’La Vela’ e Coop Alleanza 3.0. In questi giorni è stata anche lanciata la nuova puntata del podcast ’Cesenatico On Air’, in cui il Centro Donna di Cesenatico è raccontato dall’avvocato Daniela Casali e dalla psicologia Federica Pratelli. Il podcast è disponibile su Spotify e la vicesindaca Lorena Fantozzi crede in questo modo di approcciare la questione femminile: "Quella dell’8 marzo è una ricorrenza bella da celebrare, ma deve essere anche un monito, perchè abbiamo il dovere di parlare, di interrogarci, di capire cosa possiamo fare ogni giorno per colmare il gap ancora presente in tanti aspetti della nostra società, specialmente se parliamo di lavoro".

g.m.