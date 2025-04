Festa di primavera per la Madonna di Corzano

Domenica 27 aprile 2025, ricorre a San Piero in Bagno la tradizionale Festa della Madonna di Corzano, venerata nel santuario che svetta sull’omonimo colle, situato appena ad est del paese d’Alto Savio. E’ questa la festa di primavera, in quanto, ogni anno, al santuario di Corzano si celebra la festa alla Madonna anche l’ultima domenica di agosto. In preparazione della festa di domenica, la parrocchia di San Piero ha messo in calendario, anche quest’anno, il triduo religioso pomeridiano (alle 16 santo rosario, alle 16.30 santa messa) da giovedì a oggi. Domenica sarà celebrata nella chiesa del santuario la santa messa alle 7, poi alle 9 e alle 11. Il pomeriggio alle 16.30 santo rosario, cui seguirà alle 17 la santa messa. La festa al santuario, oltre ad essere ovviamente incentrata sulla ricorrenza religiosa, rappresenta anche una bella, coinvolgente giornata di festa popolare, con intere famiglie che salgono altresì sul colle di Corzano, per stare in fraterna compagnia con gli altri fedeli e anche per consumare, nell’area del parco alberato, una gustosa merenda. Oltre al risvolto religioso, il colle di Corzano richiama anche un flash back sulla sua antica storia, di cui rimangono imponenti tratti del castello medievale dei Conti Guidi Bagno, già menzionato nel 1177. Solo per qualche cenno, ricorderemo che nel 1371 il castello è descritto dal Cardinal Anglico, che ne loda la saldezza e la bellezza. Nel 1527 i Lanzichenecchi, diretti dal nord Italia al ’sacco di Roma’, l’assaltano per impadronirsi, in particolare, dei viveri in esso custoditi, mettendo altresì a ferro e fuoco il castello.

gi. mo.