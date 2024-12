Fiera del Formaggio di Fossa, pienone nell’ultima domenica

Ultima domenica, ieri, della 49esima Fiera del Formaggio di Fossa dop di Sogliano, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune. Tante anche le bancarelle con oggetti natalizi a cominciare dal presepe. Anche ieri il flusso dei visitatori è stato altissimo. Tanta gente nei locali della Pro Loco, con la fila per entrare. Soddisfatti gli amministratori comunali e il presidente della Pro Loco Federico Brandinelli: "Siamo molto soddisfatti noi della Pro Loco, il comune, i commercianti e tutti coloro che hanno partecipato ringraziano chi, nonostante le temperature freddine, è venuto ad assaporare l’oro di Sogliano e a scoprire il nostro amato territorio e i suoi tesori". A Sogliano il fossa si trova tutto l’anno anche per soddisfare le decine di richieste che arrivano da ristoranti e negozi di ogni parte del mondo, dalla Russia, all’America, al Giappone, agli Emirati Arabi oltre naturalmente dai paesi europei. Quest’anno sono tornati i contadini a portare i loro sacchetti nelle fosse, facendo ricordare i secoli passati quando erano solo loro a portare il formaggio nelle buche. Le prime fosse di Sogliano potrebbero anche avere più di 2000 anni. La fiera è stata arricchita in piazza Matteotti con 5 ristoranti che hanno accompagnato i clienti in un viaggio culinario alla scoperta dei prodotti e dell’oro di Sogliano. Contenta la sindaca Tania Bocchini: "Siamo felici di avere visto le strade del centro storico riempirsi di gente, dei profumi e degli odori delle pietanze a base del formaggio di fossa. In queste tre domeniche i ristoratori del territorio si sono trasferiti in centro per servire le loro pietanze condite con il fossa rilanciando così ancora maggiormente il nostro prezioso e ricercato oro giallo. Dopo l’Epifania cominceremo a lavorare per preparare un grande 50° della Fiera edizione 2025".

Ermanno Pasolini