Filippo Caccamo dal web al palco della Rocca

Stasera alle 21 alla Rocca malatestiana di Cesena si esibirà Fillippo Caccamo con il suo spettacolo "Tel chi Filippo!" da lui stesso ideato, scritto, diretto e interpretato. Laureato in Storia dell’Arte e in Beni Culturali all’Università Statale di Milano, è attore comico, autore, influencer, youtuber e content creator. Nonostante la giovane età, ha calcato palchi importanti come quello di Zelig, ha partecipato a due edizioni del programma televisivo Eccezionale Veramente e a Colorado TV. Al cinema, ha recitato in Rido perché ti amo di Paolo Ruffini e in Senza lasciare traccia di Gianclaudio Cappai.