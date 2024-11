Fiumicinese, quando pedalare è un gioco. Crescono le attività dedicate ai giovanissimi

La Fiumicinese non è solo agonismo, ma è anche attività ludica e luogo di aggregazione.

I Giovanissimi (bambini dai 5 ai 12 anni) sono uno dei perni dell’attiva della società ciclistica del Rubicone che ha come obiettivo introdurre i bambini e le bambine al ciclismo, nella varie forme previste. A raccontare in breve l’attività del 2024 è il responsabile tecnico della società Christian Zamagni:

"Il nostro intento è prima di tutto quaello di appassionare i bambini al pedalare e al condividere momenti innescando in loro il senso di appartenenza al gruppo. La stagione 2024, come ogni anno, è partita con l’attività invernale in palestra e in piscina, per poi proseguire all’aria aperta con allenamenti, pedalate, gite, escursioni, sia con bici da strada che in Mtb. È una visione molto ’aperta’ dove momenti di introduzione all’agonismo si mischiano con quelli di puro gioco. Nel 2024 la Fiumicinese ha partecipato a tutti i Meeting Regionali conquistando la vittoria in quello di Mtb, in quello di abilità/sprint e gimkana e quello di Team Realy Mtb, centrando invece il podio in quello su strada".

Continua Christian Zamagni: "La nostra società ha partecipato anche al Meeting Nazionale di Tarvisio dove si è classificata diciannovesima su 150 team partecipanti. Nel 2024 la società ha tesserato 41 bambini praticanti che sono stati seguiti dallo staff tecnico composto da Marco Soccodato, Marco Baldacci, Valentina Metalli, Gaia Bolognesi, Gitana Grudoyte e con il supporto di Generoso Gallo e Alessandro Paci".

Prosegue Tonino Buda vicepresidente della Fiumicinese Fait Adriatica: "I bambini nel 2024 oltre che pedalare hanno vissuto emozioni impagabili. Lo staff ha organizzato per loro la trasferta all’arrivo di tappa del Giro d’Italia a Fano, incontrando nel dopo gara i loro campioni. Ma il clou dell’anno si è raggiunto con la tappa romagnola del Tour de France dove la società e il gruppo genitori dei giovanissimi ha organizzato un bellissimo punto di ristoro in attesa del passaggio dei campioni del Tour sul colle di Montemaggio, offrendo ospitalità a tutti colori che si avvicinavano allo stand a suon di allegria e musica. Davvero un eccellente lavoro che ci premia con la stima e i complimenti che abbiamo ricevuto da tutti i genitori che hanno avuto fiducia nel nostro progetto tecnico-educativo".

Ora l’attività è in sosta, ma da gennaio ripartirà all’insegna del gioco unito al piacere di pedalare.