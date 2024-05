Fondazione Cassa di Risparmio. Bilancio positivo e 68 progetti in un anno con tante difficoltà

Via libera dell’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena al bilancio 2023 che segna un avanzo di 163mila euro, con 68 progetti sui quali sono stati impegnati 786mila euro. Il risultato positivo risalta ancora di più nel contesto di un anno difficile per i mercati finanziari e per gli effetti dell’alluvione in Romagna (con danni anche a proprietà della Fondazione). Un rapido sguardo ai principali numeri evidenzia che l’esercizio ha un valore complessivo – per quanto riguarda l’attivo patrimoniale - di 20.088.425 euro (con un lieve incremento dello 0,10% - pari a 20.541 euro rispetto al 2022). Invece, il patrimonio complessivo della Fondazione è aumentato di 62.097 euro, attestandosi a 17.400.912 euro.

Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, i 155.920 euro di risorse proprie della Fondazione sono serviti per finanziare 50 progetti. Considerando anche le risorse provenienti da terzi, i progetti finanziati salgono a 68. La quota più consistente, pari a 470mila euro, è andata a sostegno di cinque interventi volti a fronteggiare i danni provocati dall’alluvione. La fetta più consistente, pari a 170mila euro, è stata destinata alla ricostruzione del tratto crollato delle mura storiche dell’Abbazia del Monte. Centomila euro sono andati al Comune per contribuire al ripristino del giardino XI Settembre, in zona ex Zuccherificio. Sempre al Comune di Cesena è stato devoluto un contributo di 100mila euro per implementare il Fondo a sostegno degli affittuari che hanno subito danni a causa dell’inondazione. Alla Fondazione ‘Don Baronio’ sono stati assegnati 80mila euro come contributo per riattivare gli ascensori della casa di riposo. . Nell’ambito Educazione e Istruzione sono stati finanziati 18 progetti per un totale di 126mila euro. Nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza sono stati impegnati 202mila euro per 16 progetti. All’area Arte, Attività e Beni Culturali sono andati 215mila euro per 25 progetti, fra cui il contributo all’Abbazia del Monte per l’acquisto di un incunabolo appartenuto a Pio VI e il sostegno alle iniziative per il centenario di Tito Balestra. Prosegue la collaborazione tra Crédit Agricole Italia e Fondazione Carisp di Cesena per i prossimi tre anni: cuore del nuovo accordo sarà il sostegno e la valorizzazione della Galleria dei dipinti antichi in vista della realizzazione della nuova Pinacoteca di Cesena. Cinque i nuovi soci che entrano a far parte della Fondazione. Si tratta di Lorenza Prati, Suor Daniela Nives Scarpellini, Eduardo Teodorani Fabbri, Anna Tisselli. Confermati anche otto soci arrivati al termine del primo mandato decennale: sono Francesca Amadori, Carmelina Labruzzo, Lorenzo Lelli, Luca Panzavolta, Paolo Pizzoccheri, Claudio Riva, Franco Severi, Adolfo (Carlo) Zanuccoli.

re.ce.