Formaggio di Fossa, venerdì inizia la fiera

A Sogliano al Rubcicone torna la grande Fiera del Formaggio di Fossa Dop, giunta alla 49ª edizione. La Fiera, che animerà le piazze e i vicoli del centro storico durante le domeniche del 17, 24 novembre e 1 dicembre, è diventata ormai un appuntamento rinomato a livello nazionale perché nel tempo ha saputo promuovere e rinnovare l’affascinante storia del Formaggio di Fossa. Saranno presenti anche altri prodotti tipici soglianesi come il Savòr, la Saba, le Teglie in argilla di Montetiffi (ideali per la cottura della piadina), miele, salumi, vini e formaggi. I punti cardine della Fiera: "5 ristoranti in piazza", cinque ristoratori soglianesi propongono 5 menù a base di Formaggio di Fossa (e non solo), da assaporare in un’ampia area riscaldata e al coperto; "E Zir dal Fosi": percorso di degustazione di formaggi e vini presso 5 fosse nel centro storico, in collaborazione con il Consorzio dei Vini di Romagna. Costo 20 euro. Tradizionale pranzo/ristoro nei locali della Pro Loco di Sogliano. Molti gli eventi collaterali che faranno da contorno al contenuto gastronomico della fiera: spettacoli teatrali, musicali e ricreativi, convegni, concerti, laboratori, area dedicata ai bambini e al divertimento con animazioni e giochi antichi. Ci sarà un efficiente servizio navette gratuito. Nel programma del primo weekend, venerdì 15 alle 17 in piazza Mazzini, temporary shop Artigianato & Souvenirs: laboratorio creativo di disegno ispirato ai "mondini" di Gianfranco Zavalloni, a cura di Luciana Raggi e Loretta Magnani. Per adulti e bambini dai 6 anni in su. Prenotazioni: 3483059058. Poi, sabato 16 alle 21 nel teatro Turroni: "Binari", teatro di improvvisazione a cura di Theatro Aps0. Domenica 17 dalle 9 alle 20 mercato del formaggio; in via Piave: sala giochi analogica a cura di laboratorio Marcone; in via XX settembre: laboratori liberi e gratuiti con artigiani e maestri d’arte & mestieri; nel teatro Turroni: "Ricordi di un anno insieme", mostra a cura dell’associazione fotografica soglianese. Dalle 9 alle 19 in piazza Mazzini: temporary shop artigianato & souvenirs; in piazza Garibaldi, nell’oratorio S. Francesco di Paola: "In cammino verso Sogliano", presepe di Gianluca Gei e Annalisa. Dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 in piazza Matteotti nell’ex scuola Pascoli: planetario itinerante con spettacoli ogni mezzora (piano terra). Mostra astronomica e astronautica "Dalle Fosse alle Stelle" (primo piano). Dalle 9.30 alle 15: visite guidate gratuite "La poesia dei luoghi". Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 musica itinerante con la Banda di Sarsina. Alle 11 visite guidate gratuite con interprete LIS "La poesia dei luoghi", in collaborazione con Ente Nazionale Sordi di Cesena; dalle 17 alle 20.30, nel Giardino del Palazzo della Cultura, FossaGarden, musica live e selezione di birre artigianali con La Fossa del Luppolo Aps.

Ermanno Pasolini