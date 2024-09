Fornara non vede l’ora di iniziare

"Sono nata calciando oggetti, poi è arrivata la chiamata da sogno della ‘mia’ Inter. Adesso voglio fare bene in serie C". Greta Fornara (nella foto) si presenta così, candidandosi a un ruolo da protagonista nel centrocampo della neopromossa Gatteo Mare. Classe 2006, maggiorenne da pochi mesi, ha già le idee molto chiare: fare bene in Romagna per lei potrebbe significare tornare velocemente nella sponda nerazzurra di Milano e mettere la ciliegina sulla torta della carriera, dopo sette anni di settore giovanile vissuti con tanto di fascia da capitano. Il suo è un album pieno di ricordi. "Sono milanese e interista, indossare la fascia da capitano è stato come coronare un sogno, anche se ora punto alla prima squadra. La ‘Danone cup’ nel 2019 ci ha permesso di andare a Barcellona e disputare una specie di mondiale per club. Siamo arrivate seconde dietro al Lione ed è stata un’esperienza fantastica. Ora punto a crescere prima di tutto nell’aspetto mentale: sono pronta ad adattarmi in ruoli diversi, dal play alla mezzala destra, fino al terzino in una difesa a quattro. Sicuramente non mi tirerò mai indietro, ho un forte senso di responsabilità e smetto di correre solamente quando l’arbitro fischia la fine".

La centrocampista, che venerdì sera in amichevole contro Riccione ha segnato un pregevole gol di destro sotto la traversa, è concentrata sul campionato alle porte: "Rispetto alle stagioni passate sentirò maggiormente la pressione perché è la prima esperienza in gare ufficiali in un campionato senior, ma voglio dimostrare tutto il mio valore". Domenica al centro federale di Gatteo Mare (ore 15.30) arriverà il Venezia.