Forum Young 2023. Intelligenza artificiale, esperti e giovani immaginano il futuro

Dall’ideatore di Rockin’1000 Fabio Zaffagnini al regista Valter Malosti, dal Guido Stratta di Enel a Gabriele Corazza di Illumia, dai pro player (giocatori professionisti di videogame) Diego Crazyfatgamer Campagnani e Daniela ‘Effy’ Vrabie al’ex portiere del Milan Sebastiano Rossi, e tanti altri. E’ particolarmente ampio e variegato il team degli speaker di Forum Young Campus 2023, l’evento dedicato a Millennials, Gen Y e Zed Gen che si terrà domani, a partire dalle ore 14.30, nel centro polifunzionale di Cesena Fiera e che nell’edizione di quest’anno avrà come fili conduttori l’ambiente e l’intelligenza artificiale. Ma l’obiettivo principale della manifestazione è di accendere i riflettori sui talenti, le capacità, la progettualità delle giovani generazioni, in un confronto diretto con esperti, imprenditori, creativi, per attuare un network di crescita e sviluppo che possa essere punto di riferimento per l’economia del futuro.

Ed è proprio questo l’aspetto che sta più a cuore a Pleiadi International, la branding agency di Cesena che, insieme alla communication company GereBros di Bologna, ha messo in moto il sistema Forum Young.

Lo conferma Simona Aguzzoni, Ceo di Pleiadi: "Quando siamo partiti nel 2019, avevamo immaginato Forum Young come facilitatore di dialogo e networking fra la popolazione young e i senior d’eccellenza. In questi anni di cammino, il progetto è cresciuto, imponendosi come movimento di condivisione generazionale per creare opportunità, dialogo e contatto. L’auspicio è di riuscire a creare un distretto territoriale romagnolo che sia attrattivo per le nuove generazioni".

"Stimolare i giovani, accompagnarli nel loro percorso di formazione e aiutarli a definire con consapevolezza il proprio futuro – commenta, dal canto suo, il sindaco Enzo Lattuca, ospite dell’evento – è un dovere di tutti noi, delle Istituzioni, da un lato, e delle grandi realtà d’impresa, dall’altro, che contribuiscono ogni giorno alla crescita del tessuto socio-economico del nostro territorio".

L’edizione 2023 di Forum Young si configura come un vero e proprio Young Campus, con un taglio molto operativo e originale, che metterà in dialogo ‘alla pari’ i giovani partecipanti e gli esperti, rompendo schemi gerarchici e le barriere generazionali. Il filo conduttore è rappresentato da due temi di estrema attualità, come l’intelligenza artificiale e la tutela dell’ambiente. Partendo da qui si svilupperà il confronto all’interno di cinque Think Tables tematiche, che saranno il vero cuore di Forum Young. Ciascun tavolo sarà imperniato a un argomento di rilievo: Cibus, Energy, Art, Game, Polis e si proverà a vedere come declinare innovazione e sostenibilità in ognuno di questi ambiti. A condurre l’evento e a coordinarne l’andamento sarà Renato Geremicca, fondatore e art director di GereBros che, per consentire la massima condivisione di quello che scaturirà da ogni gruppo di lavoro, durante il pomeriggio proporrà ‘incursioni’ nei vari tavoli, per ascoltare interventi, impressioni, proposte.