Forum Young premia i progetti d’avanguardia

Forum Young Campus lancia un contest per i progetti innovativi delle giovani eccellenze romagnole. L’evento Forum Young, che quest’anno arriva al suo quinto anno di attività - è nato nel 2019 - e che si terrà nel pomeriggio del 9 novembre nel Centro Polifunzionale di Cesena Fiera, vuole accendere i riflettori sulla progettualità e le capacità delle giovani generazioni e favorire il confronto con esperti, imprenditori, creativi, per attuare una rete di crescita e sviluppo. In questo senso si innesta l’iniziativa per intercettare le eccellenze young di tutto il territorio: un concorso per i ragazzi e le ragazze romagnoli fra i 18 e i 26 anni, che abbiano un’idea innovativa. Fra tutti i partecipanti saranno scelti i tre progetti più innovativi: i vincitori avranno la possibilità di raccontare la propria idea durante Forum Young Campus e di ottenere una consulenza strategica dedicata.

