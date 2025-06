Cesena Calcio: investimento da 1,3 milioni per valorizzare lo stadio e il Museo Bianconero

Il modello è quello statunitense: lo stadio non può e non deve essere soltanto il luogo dove arrivare, guardare la partita e poi andarsene. Serve piuttosto puntare alla valorizzazione dell’intrattenimento, dentro e fuori dal campo, per un lasso di tempo che sia il più ampio possibile.

E così il Cavalluccio a trazione Made in Usa ci prova, con l’intento di aprirsi alla città nell’arco di tutta la settimana, magari già da settembre. E mettendo sul tavolo un investimento che dovrebbe attestarsi intorno al milione e 300.000 euro, a carico del Cesena Calcio che per questo progetto si avvale della collaborazione di Pubblisole.

Dunque le casse comunali non saranno coinvolte.

Gli operai sono già al lavoro con la fase di preparazione del cantiere, mentre il vero e proprio intervento dovrebbe prendere il via intorno al 22-23 giugno.

Si interverrà prima di tutto sul lato della tribuna, dove verrà realizzata una nuova area hospitality che raddoppierà i suoi spazi, passando dagli attuali 160 metri quadrati ai futuri 328. All’intenro si potranno organizzare eventi e intrattenere il pubblico prima e dopo le partite, anche col servizio di ristorazione. Servizio che verrà proposto come opzione per la prima volta anche nel settore distinti sfruttando la Club House. Ma non basta, perché il complesso in zona tribuna si allargherà quanto basta per poter ospitare anche il Museo Bianconero. Nell’insieme, la nuova struttura misurerà quindi circa 600 metri quadrati.

Proprio il museo pare destinato a giocare un ruolo importante nei progetti del club, che intende mantenerlo aperto tutta la settimana e non soltanto in occasione delle gare del Cavalluccio. Per di più gli spazi destinati a ospitare i cimeli che raccontano la storia bianconera, si arricchiranno di tecnologie all’avanguardia, in grado di rendere più accattivante e immersiva la visita. Verranno poi sostituite tutte le sedute (in totale 468) della tribuna vip, che verranno omologate a quelle delle autorità, aumentando dunque il comfort. La società interverrà anche a Villa Siulvia, rifacendo il campo principale in sintetico.

Luca Ravaglia