Francesconi in campo con l’Under 20

Prima un videomessaggio rivolto ai tifosi e poi l’ingresso in campo con la maglia azzurra nel test dell’Under 20 contro la nazionale maggiore. Quella di ieri è stata una giornata indimenticabile per Matteo Francesconi, come d’altronde lo è stata per i suoi due ‘colleghi’ in bianconero Tommaso Berti e Simone Pieraccini, pure loro tra i convocati di mister Alberto Bollini. Una volta c’erano le cartoline, adesso c’è Instagram. Cambia il metodo, ma non lo spirito, che è quello di salutare casa. I nonni, o magari un intero popolo di tifosi. Come in effetti hanno appunto fatto Berti, Pieraccini e Francesconi, che ieri mattina dal centro di preparazione olimpica di Tirrenia, si sono rivolti via social ai tifosi del Cavalluccio. I tre cesenati in questi giorni si trovano in Toscana perché sono stati convocati tra le fila della nazionale Under 20 e ieri pomeriggio il gruppo ha affrontato (in questo caso a Coverciano) la nazionale maggiore di Luciano Spalletti, reduce dal pareggio nel test contro la Turchia disputato martedì sera. La Nazionale A ha avuto la meglio, imponendosi 3-1 grazie alle reti di Scamacca, Raspadori ed El Shaarawy. Tra i bianconeri, Matteo Francesconi ha fatto il suo esordio con gli Azzurrini subentrando al 20’ del secondo tempo, un minuto dopo il terzo gol della nazionale maggiore, al posto di Dellavalle. Oggi alle 11 è invece previsto un ulteriore match, che in questo caso vedrà il gruppo Under 20 opposto alla nazionale Under 19, campione d’Europa nel 2023. "Ciao burdel – ha salutato il romagnolissimo Berti aprendo il video - E’ una grande emozione per noi essere qua, un motivo di grande orgoglio , anche perché sappiamo di rappresentare il Cesena". Lo hanno seguito il ‘colleghi’ Pieraccini e Francesconi, rilanciando sulla bellissima esperienza che stanno vivendo.