Frane a Roncofreddo: "Servono 20 milioni per le nostre strade"

Il comitato ’Amici della collina’ ha organizzato un incontro pubblico a Diolaguardia, frazione di Roncofreddo, alla presenza del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca e della sindaca Sara Bartolini. L’iniziativa è nata con l’intento di rafforzare il dialogo tra comunità locale e le istituzioni, in un momento particolarmente delicato per il territorio collinare, duramente colpito dagli eventi alluvionali. Durante l’incontro, in una sala gremita, il comitato ha esposto le principali criticità ancora irrisolte, con particolare riferimento alla viabilità danneggiata e alle frane. La vicepresidente del quartiere Teresa Lucchi ha elencato le vie che presentano ancora criticità: via Garampa con le famiglie in grosse difficoltà; via Monteleone dove è tutto fermo e una frana insiste; via Montereale per la quale non si sa a che punto sono i lavori; via Rudigliano. Poi le frane riparate con delle scogliere sulla provinciale 75 nella frazione di Oriola che sono scivolate nei campi sottostanti; le scogliere a Diolaguardia e a Montereale. "Abbiamo fatto diversi incontri in novembre per presentare la situazione in tutto il territorio comunale – ha spiegato la sindaca Bartolini – In via Rampa continuo a sentire che i lavori sono stati sospesi da tempo. Non è vero. Abbiamo già eseguito il primo stralcio dei lavori con 400mila euro. Poi altri 350mila euro per il secondo stralcio e i lavori affidati in aprile e in maggio-giugno inizierà l’intervento. E’ chiaro che il disagio c’è, ma i residenti possono entrare e uscire dalle loro case con la massima attenzione. A noi per sistemare le strade servono 20 milioni di euro. Via Rudigliano è inserita nel progetto di ricostruzione, ma è affidata a Sogesid e siamo in attesa del progetto. Siamo stati convocati dalla struttura commissariale per fare il punto della situazione. Speriamo che struttura commissariale e governo si facciano carico dello stato delle nostre strade che aspettano di essere sistemate da due anni".

"La Provincia ha risorse non sufficienti ma importanti per fare lavori molto profondi e poche risorse per fare normale manutenzione delle strade provinciali – ha detto il presidente Enzo Lattuca – Faremo la segnaletica orizzontale su alcune strade provinciali. Abbiamo fatto tanti sopralluoghi. Prendiamo in carico i fossi chiusi ed entro la primavera faremo un importante intervento sulla provinciale 101. Come Provincia abbiamo 23 strade da sistemare per 65 milioni di euro. Faremo i lavori entro luglio 2026, con progettazione in corso, sulla Cesena-Sorrivoli per due milioni; Monteleone per 5 milioni; Badia Santa Paola due milioni e 300mila euro, tutte a Roncofreddo e 1 milione 250mila euro per la provinciale Santa Maria Riopetra a Sogliano. Entro la fine del 2026 saremo in condizioni migliori".

Ermanno Pasolini