Frutta e verdura a km zero ai turisti del campeggio

Gli agricoltori della nostra provincia portano un mercato unico e a chilometro zero. Al Cesenatico Camping Village da oggi torna Campagna Amica, il mercato agricolo al mare che trasforma quest’area verde sul mare in un autentico centro del gusto e della genuinità romagnola. Ogni venerdì pomeriggio, sino alla fine di agosto, dalle 16 alle 20, le aziende di Coldiretti della provincia di Forlì-Cesena, offriranno ai turisti e ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti agricoli freschi e a km 0 direttamente dai produttori locali. L’aspetto che riscuote maggiori consensi in questa iniziativa, è proprio avere "in casa" i banchi all’interno del villaggio turistico, dove non sono gli ambulanti o gli animatori a proporre la merce, bensì coloro che hanno lavorato la terra dove sono nati e sono stati raccolti quei frutti e le verdure.

Massimiliano Bernabini, Presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, presenta così l’edizione 2024: "Ogni venerdì pomeriggio, il nostro mercato porta il meglio delle produzioni locali direttamente al mare, offrendo ai turisti non solo la possibilità di gustare prodotti freschi e genuini, ma anche di conoscere le storie e le tradizioni che questi prodotti racchiudono. Questa iniziativa, che rinnoviamo ogni anno con crescente entusiasmo, valorizza il legame tra l’entroterra forlivese e cesenate, con il turismo. Il pilastro del Mercato di Campagna Amica al Camping Village di Cesenatico è rappresentato dagli agricoltori che fanno parte del circuito a chilometro zero di Coldiretti. Frutta e verdura di stagione si trovano sempre sui banchi selezionati, ma ci sono anche i formaggi freschi e stagionati, il pane, le conserve, i succhi di frutta, l’olio extravergine made in Romagna, il miele e tanti altri prodotti, che sono consumati all’interno del campeggio e vengono anche portati a casa dai turisti". Alessandro Corsini, Direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, sottolinea che la promozione della filiera corta e del chilometro zero, è fondamentale per il sostegno dell’economia locale e per offrire ai consumatori prodotti sicuri e tracciabili. Grazie a questa iniziativa, i turisti possono instaurare un rapporto diretto e di fiducia con i produttori, scoprendo la qualità e la freschezza dei prodotti tipici. Il mercato del venerdì pomeriggio è visitabile anche da coloro che non sono ospiti del Cesenatico Camping Village. Questo contribuisce a creare un ponte tra le eccellenze del nostro territorio e i consumatori, sia locali che turisti.

Giacomo Mascellani