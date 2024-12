Fse Progetti, avanti così . Vittoria e terza piazza

L’ultima partita prima delle feste di Natale ha regalato un’altra vittoria alle Nuova Virtus Cesena Fse Progetti che nel campionato di basket di serie B femminile, tra le mura amiche del Palaippo, ha avuto la meglio in maniera piuttosto netta (67-50) contro Scandiano che forse per la prima volta in stagione si era presentata in campo con la formazione al completo. Cesena in questo modo entrerà nel nuovo anno da terza in classifica a quota 18 punti, appaiata con la Magika Castel San Pietro e a sole due lunghezze di svantaggio da Puianello, seconda.

La partita. Scandiano segna il primo canestro dell’incontro, che vale il suo unico vantaggio nell’intero match, anche perché subito dopo le ospiti subiscono un parziale di 7-0 che traccia già una chiara indicazione sulla piega che potrebbe prendere il match. Duca, imprendibile per le giocatrici reggiane, e Currà subito a segno da tre punti appena entrata, fissano il punteggio sul 20-13 al primo intervallo. Nel secondo periodo Cesena deve far fronte a un passaggio a vuoto offensivo, ma grazie ad un’attenta difesa non subisce canestro dalle avversari, e nei successivi 4 minuti fa vedere forse la miglior pallacanestro giocata fino ad oggi che le permette di arrivare fino a +19 quando mancano poco più di due giri d’orologio per la sosta di metà gara.

A questo punto, però, la partita viene interrotta per via di un malfunzionamento nell’ app della Federazione per tenere il referto gara. Appena si può riprende la partita, così Scandiano ne approfitta per ricucire parzialmente fino al 37-23 al 20’. Nel terzo periodo è però ancora la Fse Cesena a muovere per prima il tabellone, anche se Scandiano non mostra segni di cedimento e prova a rimanere a contatto con le padrone di casa che tuttavia pur non segnando dalla lunga distanza trovano punti importanti da Andrenacci (vittima di un infortunio dovuto ad una gomitata rimediata tra la tempia e l’arcata sopracciliare destra che le provoca una vistosa tumefazione), e Battistini fino a quel punto rimasta quasi a secco nel tabellino (56-38 al 30’). Nell’ultimo periodo continua lo scambio di colpi tra le due squadre che dimostrano di non avere intenzione di considerare già chiusa la partita nonostante il corposo divario.

Scandiano in effetti prova a portare l’inerzia dalla propria parte usando tutte le proprie armi, ma la Nuova Virtus non subisce la fisicità ospite, nemmeno con le ‘giovani’ in campo e si aggiudica una delle più belle vittorie del campionato, proprio perché ottenuta migliorando il proprio gioco nei punti deboli visti finora. La Nuova Virtus tornerà di nuovo in campo dopo la sosta natalizia l’11 gennaio, ancora in casa, quando alle 18 ospiterà Valdarda (che insegue le cesenati con due punti in meno), nell’ambito della penultima giornata del girone d’andata.

Ecco il tabellino: Guidi, Gori 3, Giorgini, Pollini 8, Battistini 8, Cedrini, Duca 15 (+11 rimb.), Andrenacci 12, Currà 8, Martellotta 3, Bianconi 10, Morri. All: Chiadini. Ass: Andreoli.