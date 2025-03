Fse Progetti decimata. Sconfitta in trasferta

Battuta d’arresto preventivata (65-41) per la Fse Progetti che contro Puianello nel campionato di basket di serie B femminile si è presentata in trasferta con l’organico ridotto ai minimi termini a causa di infortuni e influenza: solo 3 senior utilizzabili (Bianconi, Andrenacci e Eleonora Duca) più Noemi Duca in panchina per onor di firma e 7 Under di cui 2 all’esordio nel campionato di serie B.

La partita. Coach Fullin inserisce nel quintetto di partenza accanto alle ‘veterane’, le giovani Carlotta Chiadini e Giorgini: il divario fisico si fa sentire, ma le bianconere provano a rimanere attaccate al match e dopo il 13-3 dei primi 10 minuti, nei secondo quarto reagiscono lottando con grinta su ogni pallone e trovando delle buone soluzioni collettive che le tengono in scia alle gialloblù fino al 22-15. Il rientro in campo dopo l’intervallo lungo è però molto complicato: Puianello trova canestri con continuità soprattutto dalla lunga distanza, dimostrando che il suo secondo posto in classifica non è stato conquistato per caso. Si arriva così al 49-25 del 30’. Nell’ultimo periodo Cesena ricorre alle ultime energie lottando e dimostrando quel carattere che da diverse settimane non si vedeva: Fullin ruota tutto l’organico a disposizione, permettendo così a Veronica Marras e Noemi Biondi di realizzare i primi punti in categoria. Cesena resta dunque a quota 22 punti, mentre Puianello, ora a quota 38, continua a difendere il secondo posto dal forcing di Valdarda, che resta a meno 2.

Con sei gare ancora da giocare e nessuno stimolo che viene dalla classifica, in base alla quale le cesenati sono già matematicamente salve e allo stesso tempo non hanno la possibilità di ambire ai playoff, l’unico obiettivo continua a essere quello legato alla valorizzazione delle giovani del vivaio (da inizio campionato hanno esordito nove atlete nate nel 2007 e 2008), onorando al meglio la fase finale del torneo. Il tabellino della Nuova Virtus: Nor, Giorgini 5, Chiadini Carl 6, Biondi 2, Duca E 9, Duca N ne. Andrenacci 8, Marras 2, Bianconi 5, Morri 4. All: Fullin.