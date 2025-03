‘Fuori servizio’ ma non per San Patrizio

Di giorno poliziotti e alla sera come hobby in giro a suonare nei locali, come hanno fatto a Cesenatico al Mamy’s pub per la prima serata della festa di San Patrizio. E nell’occasione hanno anche iniziato i festeggiamenti dei primi cinque anni insieme. E’ il gruppo "Fuori servizio", quattro musicisti che si dilettano a fare divertire la gente con musica e canzoni. Il gruppo è composto da Matteo Turci basso e cornamusa, Mirko Fabbri cantante e chitarra acustica, Giovanni Salmeri batteria, Ulrico Bardari chitarra solista e portavoce del gruppo.

Quando è nato il gruppo? "Cinque anni fa. Avevamo già avuto esperienze musicali con altri gruppi di amici e una sera durante una pizzata è venuta l’idea di fare un gruppo anche perchè parlando fra di noi abbiamo scoperto che avevamo gli stessi gusti musicali".

Il debutto? "Durante una cena di beneficenza nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Forlì dove c’è una casa di accoglienza per anziani anche perchè Matteo Turci è l’unico a non essere poliziotto e fa l’operatore socio-sanitario. Avevamo ancora pochissime canzoni in repertorio, ma alla gente siamo piaciuti e abbiamo deciso di continuare".

Il genere musicale che proponete? "Il rock e i classici anni ‘70-‘80 internazionali dei vari gruppi in voga allora".

Come reagisce il pubblico? "La soddisfazione è vedere la gente che batte i piedi a tempo sotto i tavoli".

Un episodio particolare? "Il 26 ottobre il questore di Forlì-Cesena ha deciso di premiare il nostro impegno invitandoci a suonare a Forlì nel locale ‘La Bottega Bastarda’ per una festa dedicata al personale della Polizia di Stato della provincia. E noi siamo stati molto orgogliosi di poterci esibire per i nostri colleghi".