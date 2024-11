Futsal, contro la Fenice serve una rinascita

Per tre volte in altrettante gare la Futsal Cesena ha incassato gol al primo minuto, è un aspetto che il tecnico Osimani deve analizzare e annullare in una squadra che a Mantova contro la capolista (punteggio pieno insieme all’Elledi) e favorita per la A ha perso di misura a 52 secondi dalla fine.

I bianconeri avrebbero meritato il pari, forse più dell’unico punto guadagnato fino a ora a Campo Ligure in occasione della prima giornata del campionato di calcio a cinque di serie A2 Élite al quale è iscritta la compagine romagnola.

Gli errori dei singoli in effetti stanno penalizzando una squadra che punta sul blocco della scorsa stagione, sulla conferma dei vari big richiesti anche in A con l’eccezione del croato Jamicic, tornato in patria e sostituito dall’argentino Fernandez.

Una squadra quindi più di carattere che di qualità che comunque venerdì a Mantova avrebbe meritato di più e ha già capito che in un girone duro ed equilibrato come quello A l’obiettivo è mantenere la categoria in un campionato dove le sorprese non mancano mai.

Lo dimostra, calendario alla mano, il fatto che il Modena è stato battuto dal Milano che prima di quella sfida era ancora fermo a zero punti.

Vietato rallentare però, perché questa sera la squadra tornerà in campo per disputare un altro match molto impegnativo.

Al PalaPaganelli alle 20.30 arriverà infatti la Fenice Mestre, terza in classifica con sei punti e appena sconfitta a sorpresa dal Rovereto.

I veneti sono team ambizioso, tra loro milita l’ex bianconero (di due stagioni fa) l’argentino Pires e possono contare anche su due brasiliani e alcuni talenti provenienti dal florido vivaio.

Riguardo ai romagnoli, sarà squalificato mister Osimani, espulso a Mantova. Tornerà invece disponibile capitan Pasolini che ha scontato la lunga squalifica. Non sarà facile, ma servono punti e vanno fatti.