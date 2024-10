Futsal, debutto interno con Modena-Cavezzo

Un punto di carattere, il gioco e la tecnica ancora un passo indietro, questo è il soddisfacente resoconto dell’esordio stagionale della Futsal Cesena (seconda stagione in A2 Elite) che ha impattato a Campo Ligure (2-2) riuscendo a rimontare.

Il portiere Montalti è stato il grande protagonista ma la squadra si è dimostrata reattiva, molto determinata sul pezzo, certo ha caratteristiche diverse dalla scorsa stagione; l’argentino Fernandez tecnicamente è molto valido ma non ha quelle attitudini da ‘spacca partita’ da ‘uno contro uno’ tipiche del croato Jamicic rientrato in Patria la scorsa estate.

L’obiettivo è la salvezza in un girone A ancora poco conosciuto, più favorevole rispetto a quello di un anno fa come logistica e impegni economici ma più difficile a livello qualitativo e tecnico.

Curiosità intanto per il debutto interno di domani sera alle 20.30 al PalaPaganelli contro il Modena-Cavezzo, formazione che gioca a viso aperto, che predilige la manovra. Resta squalificato capitan Pasolini (ancora due giornate da scontare rispetto alle cinque rimediate dopo il match di Roma) come è stato a Genova, rientra invece Pritoni pure lui fermato dal giudice sportivo.

Lo slittamento della gare interne al venerdì alle 20.30 rispetto al canonico sabato ha la mira di catturare maggior pubblico per alimentare sempre più entusiasmo attorno alla squadra e non subire la micidiale concorrenza del Cesena Calcio che in B sarà in effetti spesso di scena al sabato.

Si preannuncia quindi una Futsal diversa rispetto al passato, che punterà molto su carattere e determinazione e i due stranieri (l’italo brasiliano Butturini confermato e l’argentino Fernandez) anche se ne potrebbero essere tesserati tre.

Si continua intanto un gran lavoro a livello giovanile, da un mese a Calisese è partita la scuola calcio a 5 che sta coinvolgendo una trentina di bambini.