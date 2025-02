Futsal, subito i due match contro le capoliste

Un periodo delicato e indicativo questo per la Futsal Cesena che in una ventina di giorni disputerà cinque match e i primi due contro le capoliste Mantova e Mestre, sulla carta quindi gare più che probanti, dal pronostico inizialmente chiuso. I bianconeri ripartono dopo la sosta con quattro punti di vantaggio sulla zona playout e sono reduci da due partite contro Genova e il pari a Modena che non solo come risultato ma come atteggiamento non hanno soddisfatto. La squadra deve essere più sul pezzo e in particolare deve raggiungere la migliore condizione fisica il croato Jamicic tornato a Cesena da poco e che rappresenta una pedina fondamentale, trainante del gruppo di Osimani. Sabato, alle 17.30, i romagnoli saranno in casa contro la capolista Mantova che all’andata ebbe la meglio solo a 50 secondi dalla fine. I virgiliani sono formazione che concedono, lasciano giocare ma hanno una qualità altissima sottolineata soprattutto da una coppia di brasiliani ritenuta la più forte del campionato. Sempre nella giornata di sabato importante scontro salvezza tra Milano e Modena. Per capire gli impegni di questo periodo intensissimo, sabato 15 febbraio alle 16 bianconeri in casa dell’altra capolista, il MestreFenice. Venerdì 21 al PalaPaganelli arriverà il Lecco, il martedì successivo viaggio a Pordenone e venerdì 28 a Cesena contro il Rovereto al termine di cinque incontri che potranno dire moltissimo sulle possibilità salvezza della Futsal in A2 Elite. Il momento cruciale quindi è adesso.