Gal L’Altra Romagna, due bandi per riqualificare la viabilità rurale

Il Gal L’Altra Romagna dà il via alla nuova programmazione 2023-2027 con la pubblicazione di due bandi dedicati alla riqualificazione della viabilità rurale. Un intervento concreto per sostenere i territori montani e collinari, messi a dura prova dalle alluvioni del 2023, e favorire il rilancio socio-economico delle aree più fragili. I bandi, rivolti sia a soggetti pubblici che privati, mettono a disposizione risorse importanti per il ripristino, la manutenzione e l’ammodernamento delle strade vicinali e di bonifica. Spiega il presidente del Gal L’Altra Romagna Bruno Biserni: "Con questi primi bandi vogliamo dare un segnale forte e concreto ai territori perché senza una rete viaria efficiente e sicura non c’è sviluppo possibile. Vogliamo supportare chi vive e lavora nel nostro territorio, aiutandoli a superare le difficoltà e a guardare al futuro con maggiore fiducia". Il primo bando, destinato agli enti pubblici, finanzia interventi con contributi fino al 100% della spesa ammissibile. Possono partecipare Comuni (singoli o associati), Consorzi di bonifica e Consorzi stradali pubblico-privati. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza, l’ampliamento e la manutenzione delle strade rurali ad uso pubblico (bando consultabile nel sito del Gal L’Altra Romagna: https://www.altraromagna.it/it/bando-reti-viarie-al-servizio-delle-aree-rurali-soggetti-pubblici-azione-specifica/). Il secondo bando è rivolto invece ai soggetti privati, con contributo pari all’80% della spesa ammissibile (https://www.altraromagna.it/it/bando-reti-viarie-al-servizio-delle-aree-rurali-soggetti-privati-azione-specifica/). Sono previsti una serie di incontri pubblici per illustrare nel dettaglio le opportunità offerte dai bandi, questa sera, alle 20.45, presso l’ex centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi a Tredozio e giovedì 3 aprile presso la sala Sante Ghinassi a Riolo Terme. Info.: 0547 698301; info@altraromagna.it; www.altraromagna.it.

Edoardo Turci