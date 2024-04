Gambettola e Diegaro a gonfie vele. In Eccellenza turno favorevole alle cesenati

Mercoledì il campionato di Eccellenza ha dato vita al turno infrasettimanale, per la precisione era la trentesima giornata quindi ne mancano solo quattro al termine della stagione regolare, poi saranno disputati playoff e playout.

La Savignanese non è scesa in campo vista la scomparsa della presidentessa De Zardo, il match con la Cava Ronco sarà disputato il prossimo mercoledì. È stato un turno positivo per il Diegaro e il Gambettola che hanno entrambe vinto segnando complessivamente sei reti senza subirne neppure una.

Il Diegaro era impegnato nello scontro diretto con la Vis Novafeltria e l’imperativo era vincere. La squadra allenata da Cucchi ha avuto il merito di portarsi in vantaggio dopo appena nove minuti con Cangini pronto a punire un’incertezza difensiva degli avversari.

Poi gara sempre incerta pur con poche occasioni fino al trentaquattresimo della ripresa quando Sylla ha chiuso i conti ribattendo in gol la respinta del portiere ospite.

Il Gambettola ha travolto il Massa Lombarda: bravi i ragazzi allenati da Bernacci a mettere subito al sicuro il risultato. Nei primi 18 minuti sono andati in gol prima Mancini e poi Mantovani, nella ripresa Longobardi si è guadagnato con una azione personale il rigore che poi ha trasformato. I conti li ha chiusi Falchero al 33’.

Nel finale Fabbretti del Massa Lombarda ha colpito il palo dopo un bello spunto, poi anche Osayande è stato fermato dal legno quando ha cercato il quinto gol per il Gambettola.

Dopo questi risultati il Diegaro ha raggiunto il Masi Torello entrando nella zona playout, adesso è importante per i rossoblù non scendere di nuovo fra quelle che retrocedono direttamente, il Gambettola invece si mantiene in zona playoff e prosegue l’avvincente testa a testa col Pietracuta in attesa dello scontro diretto in programma per l’ultima giornata.

È curioso il fatto che domenica prossima il Gambettola sarà opposto al Masi Torello, avversario diretto del Diegaro che a sua volta andrà ad affrontare il Pietracuta che sopravanza il Gambettola di un solo punto.

La classifica: Sasso Marconi 67; Granamica 62; Pietracuta 54; Gambettola 53; Medicina Fossatone 49; Reno 46; Tropical Coriano 45; Russi 42; Castenaso 41; Cava Ronco e Sanpaimola 40; S. Agostino 38; Massa Lombarda 36; Masi Torello e Diegaro 29; Vis Novafeltria 28; Savignanese 24; Bentivoglio 16. Savignanese e Cava Ronco hanno una partita in meno.