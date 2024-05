Gambettola, la squadra di Togni: "La nostra priorità è la sicurezza"

Il candidato sindaco Denis Togni, 47 anni, artigiano locale, sposato con Tania e il figlio Tommaso di 13 anni, ha presentato la sua lista di Centrodestra "Uniti per Gambettola". "La nostra lista si presenta alternativa a chi ha governato negli ultimi decenni Gambettola – ha esordito ieri mattina Togni nella sala Fellini davanti a molte persone - noi portiamo un progetto serio, concreto, la nostra lista è composta da persone provenienti da varie realtà lavorative e formative differenti, ma tutti uniti dalla voglia di mettersi in gioco per il bene della nostra comunità, e tutti con competenze specifiche volte a migliorare il nostro Comune. Noi non vogliamo stravolgere Gambettola – ha continuato il candidato sindaco Togni - siamo consapevoli che il nostro paese offre una buona qualità della vita ma siamo anche convinti che ci sono molti aspetti che devono essere migliorati. Per la nostra campagna elettorale abbiamo scelto tre parole: ascoltare, intervenire e migliorare, sono tre paroline semplici ma fondamentali e se saremo chiamati ad amministrare il Comune ci accompagneranno per cinque anni". La lista Uniti per Gambettola è composta da 16 candidati, 7 donne e 9 uomini e presenta una età media di 43 anni. Tre sono i consiglieri comunali uscenti: Emiliano Paesani 47 anni, Alex Neri 36 anni, e Sofia Screpis 30. Gli altri candidati consiglieri sono: Romina Paparelli 38 anni, Rossi Fabio 49 anni, Bonoli Elisa 42 anni, Kudinova Nadezhda 49 anni, Pellegrino Alfredo 40 anni, Aurora Strano 23 anni, Giovanni Fabbri, 41 anni, Daniela Izzo 53 anni, Filippo Rinaldini 49 anni, Donato Notarpietro 54 anni, Luca Bellocchi 46 anni, Repetti Fabio 51 anni, Annamaria Marconcini 42 anni. "Il nostro programma è il frutto di una attenta e ponderata esigenza della nostra città - ha detto ancora Togni - i pilastri fondamentali sono: sicurezza, viabilità, sociale e ambiente. Rafforzamento della Polizia Locale, rendere operativa la nuova videosorveglianza Targa system, Migliorare la viabilità urbana con semafori intelligenti e soprattutto aumentare la sicurezza stradale. Sostegno alle famiglie con orari flessibili e con il lavoro di Smart working, e accessibilità fisica, sociale ed economica anche alle persone disabili. Vorremmo introdurre l’educazione civica nella scuola, con lezioni che affrontino temi come il bullismo, alcol, droga e violenza di genere. Infine Togni ha parlato anche di sport, parrocchia e centro sociale e ambiente, agricoltura, rifiuti, energia rinnovabile.

Vincenzo D’Altri