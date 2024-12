Gatteo Mare, concorso di poesia dialettale con premi a km zero

Presso il Palazzo del Turismo di Gatteo Mare in piazza della Libertà 10, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Concorso di poesia dialettale romagnola "Alberto Andreucci e Pino Ceccarelli 2024". La giuria del premio, formata da Gianfranco Miro Gori, presidente e e da Stefania Bolognesi, Germana Borgini, Maurizio Balestra e Giberto Bugli ha stilato la classifica, nelle due sezioni del premio: Poesia dialettale "Berto e Pino" e Zirudèla "Valderico Mazzotti". Per la sezione poesia dialettale "Berto e Pino": 1ª classificata Emanuela Babbini di Forlì; 2ª classificato Sergio Lepri di Rimini; 3ª classificato Gianfranco Rossi di Cesena. La giuria ha segnalato le poesie di Annamaria Tomassini di Savignano sul Rubicone, Lorenzo Scarponi di Bellaria Igea Marina. Per la sezione Zirudèla "Valderico Mazzotti": 1ª classificato Franco Ponseggi di Bagnacavallo, 2ª Manuela Gori di Montiano, 3ª classificato di Gianfranco Rossi di Cesena. La giuria ha segnalato le Zirudèli di Bruno Zannoni. Ognuno dei poeti classificati nelle due sezioni del Premio hanno ricevuto un omaggio in natura, a km zero. Andrea Pivato presidente della Capit di Gatteo ha dato appuntamento al dicembre 2026 per la IX edizione del Premio di poesia dialettale "Alberto Andreucci e Pino Ceccarelli".

