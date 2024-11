Gatteo Mare ko 4-1 contro Vicenza

Il Gatteo Mare femminile è uscito sconfitto 4-1 dalla sfida interna contro il Vicenza nel campionato di calcio di serie C. La squadra di Lontani, al debutto in panchina, era però riuscita a rimanere aggrappata al match fino agli ultimi minuti.

La partita. Un’incomprensione tra Fara e le difensori romafnole regala all’ottavo minuto il vantaggio al Vicenza che passa con Balestro. L’uscita incerta del portiere e il conseguente rimpallo contro le compagne di reparto, lasciano al Vicenza la libertà di segnare il gol dell’1-0. Il Gatteo prova a reagire, ma in campo si nota la differenza in classifica e il Vicenza rimane in controllo della partita, seppur senza creare troppe occasioni.

Il secondo tempo inizia come il primo e, dopo appena tre minuti, Orlandi sigla il raddoppio del Vicenza, che tuttavia non taglia le gambe al Gatteo. Il gol del 2-1, che mantiene le ragazze di Lontani in partita, arriva al 71′ con Fornara. Il finale di partita non rende onore al coraggio del Gatteo, che deve arrendersi alla doppietta realizzata in pochi minuti delle venete: all’84’ Orsini e all’88’ Bauce, approfittano di una difesa casalinga troppo morbida.