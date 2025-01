Gatteo Mare, morta a 95 anni. Saura Rocchi

Nelle prime ore di mercoledì si è spenta Saura Rocchi, 95 anni, una delle donne più anziane di Gatteo Mare. Saura, era molto conosciuta nella zona della Valle del Rubicone, dalla collina al mare e non solo, per via della sua attività ultratrentennale, iniziata alla fine degli anni ‘50. Saura, assieme al marito Pio Cucchi ha dato vita al mobilificio Ambienti che ha arredato molte case e alberghi della zona. Saura lascia le figlie Daniela, Monica e Fabiola. Il funerale oggi alle 14.30 nella chiesa Santa Maria Assunta a Villamarina.