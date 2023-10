Gelateria cesenate oggi protagonista alla fiera del tartufo

Mora, salvia, fichi e tartufo nero. Sono i gusti della gelateria artigianale cesenate “Il gelatino” che verranno proposti oggi all’ultima sagra d’autunno di Sant’Agata Feltria, come è avvenuto le precedenti domeniche di ottobre con grande apprezzamento dei visitatori. ’Il gelatino. Naturalmente buono’, gelateria associata a Confartigianato Cesena, è stata aperta a giugno in via Cattaneo nella zona di Torre del Moro. Il titolare Veselin Naydenov Vasilev, più noto come Vasco, 32 anni, nato in Bulgaria, ma residente fin da bambino in Italia e cesenate a tutti gli effetti,è affiancato dalla moglie Katerina.