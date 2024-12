Giochi da tavolo e sfide alla Malatestiana

Raddoppiano gli appuntamenti nell’area gaming della Biblioteca Malatestiana. Si comincia domani con ‘Gaming session’ con ospiti iNoob. Il pomeriggio in compagnia dei noti content creator avrà inizio alle ore 15 in Aula Magna con la presentazione dei loro video dal tono irriverente, in cui parlano di giochi di società, di gruppo e videogames, offrendo spunti per serate con amici. L’evento, che rientra in ‘#POV – Adolescenti con almeno 13 anni di esperienza. Momenti per…Raccontare, ascoltare, pensare e giocare’, rassegna proposta dal Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza di Forlì-Cesena dell’ASL della Romagna, in collaborazione con la Malatestiana e con il patrocinio del Festival del Buon Vivere, si concluderà in sala Gaming con un meet & greet dopo aver giocato con i boardgames disponibili in mediateca.

Sabato 28 dicembre, alle ore 15, Area Games presenta ‘Un pomeriggio con l’autore’ con Daniele Tascini, uno tra i più importanti e famosi autori italiani di giochi da tavolo. I giocatori presenti potranno mettersi alla prova con alcuni suoi titoli, tra cui Tzolk’in, Teotihuacan, Tiletum e molti altri. Nessuna preoccupazione per le regole da imparare, l’autore stesso e i volontari di Area Games saranno a disposizione dei giocatori. In questo caso è consigliata la prenotazione con scelta del gioco tra quelli indicati.

Sabato 4 gennaio, alle 15.30, con Malatestiana Gaming, un pomeriggio di divertimento e sfide all’insegna dei giochi da tavolo. È questa un’opportunità unica per esplorare nuovi titoli. Sarà inoltre presente il Circolo Paul Morphy, disponibile per chiunque voglia cimentarsi nel gioco degli scacchi.