Gioia Celia: "Felice per me e il gruppo"

Raffaele Celia ha siglato la sua prima rete in bianconero dimostrandosi subito decisivo, dal momento che il gol è valso il primo ko stagionale del Pisa e soprattutto il passaggio del turno in Coppa per i romagnoli. "Sono contentissimo – sorride –, soprattutto perché ho realizzato una rete importante che sancisce il passaggio del turno e la possibilità di andare a giocarci una bella partita a Bergamo contro l’Atalanta. Sono felice per me e per la squadra". Il nuovo arrivato in casa bianconera incamera anche la crescita del gruppo, che pare andare nella direzione giusta per trovarsi una sua dimensione. "Sono sensazioni importanti, che prima che in campo abbiamo cominciato ad avvertire anche fuori dal terreno di gioco: tendiamo sempre a darci una mano a vicenda: siamo una squadra ‘vera’ e chiunque gioca, lo fa con la consapevolezza di avere la fiducia dei compagni, del mister e di tutti coloro che gravitano intorno al Cesena. In questo modo è anche più semplice riuscire a disputare una buona partita, a prescindere da chi gioca. Questa mentalità che stiamo acquisendo, col passare del tempo migliorerà sempre di più". A Pisa Celia aveva già segnato in passato: evidentemente l’aria di questo spicchio di Toscana gli è congeniale. Il tempo per godersi il momento di soddisfazione personale però è poco, visto che alle porte c’è già la sfida di domenica in campionato contro il Mantova all’Orogel Stadium Dino Manuzzi: "Vincere aiuta a vincere: affronteremo il prossimo impegno col giusto entusiasmo, concentrandoci fin da subito nella preparazione del match". A proposito, i bianconeri riprenderanno gli allenamenti a Villa Silvia già questa mattina con una seduta aperta al pubblico alle 10.30. Domani e sabato, sempre al centro sportivo ‘Rognoni’, invece, il gruppo si allenerà a porte chiuse.