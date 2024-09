Giovani band, i Never Ending Faith trionfano alla Rocca

I N.E.F Never Ending Faith hanno vinto il contest R.C.Y.B. Rock Cover Young Band. Il contest, giunto al secondo anno, ha visto sfidarsi sul palco della Rocca durante le tre serate otto band provenienti dalla Romagna e dalle Marche. I Never Ending Faith sono una giovanissima band, composta da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni, di Forlimpopoli, dalle sonorità spiccatamente rock. Suonano insieme da soli 8 mesi ed hanno già un bellissimo groove. La band è composta da Emma Schiumarini, voce, Chiara Camporesi, chitarra, Giovanni Turchi, tastiere, Emanuele Zattoni, basso, Nicola Campri, batteria. Ai vincitori è stato assegnato un buono di acquisto del valore di 300 euro da spendere in materiale musicale, offerto dal Consorzio Romagna Iniziative che quest’anno per la prima volta contribuisce a sostenere la manifestazione.