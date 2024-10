L’albergatrice Silvia Pasolini dell’Hotel Lungomare, concorda sulla necessità di far rispettare le regole: "Purtroppo tutti trasgrediamo sulla strada e spesso questi ciò causa degli incidenti, quindi noi per primi dovremmo osservare il codice della strada e trovo giusto punire chi va forte; tuttavia un autovelox in discesa a mio avviso non risolve il problema della sicurezza, ma serve soltanto a incassare dei soldi. Io non sono un tecnico, ma l’autovelox ci vorrebbe nei pressi dei supermercati perchè è in questo tratto che ci sono stati incidenti gravi e mortali; l’ideale sarebbe un guard rail ben segnalato e illuminato".